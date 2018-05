Nafta hind jätkas langust

Täna on Brenti toornaftasegu hind langenud 1,5% 75,30 dollarini, kui turul spekuleeritakse selle üle, et OPEC võib lähiajal toodangumahte tõsta.

Eelmise nädala lõpul kohtusid Saudi Araabia naftaminister Khalid Al-Falih ning Venemaa energeetikaminister Aleksander Novak. Kui reedel vihjas Saudi Araabia minister, et OPEC võiks tootmispiiranguid kärpida, siis laupäeval vihjas sarnast ka Novak. „Kui me pikendasime tootmispiirangute lepingut 2018. aasta lõpuni, siis me tõesti rääkisime sellisest võimalusest (et minna piirangutega tagasi 2016. aasta oktoobri tasemele),“ vahendab Reuters Novaki sõnu. „Kuid otsus tehakse juunis,“ lisas Novak, viidates OPEC-i ja mitte-OPECi riikide kohtumisele Viinis 22. ja 23. juunil.

Brenti toornafta segu on selle aasta tipust 23. mail langenud 6%, kuid aasta algusega võrreldes on nafta hind siiski 13% kõrgemal.