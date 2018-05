Turgude turbulents muudab võlakirjad jälle popiks

Euroopa süvenevad probleemid ning pettumust valmistav globaalne kasv on teinud võlakirjad taas populaarseks, kirjutab Wall Street Journal.

Itaalia võlakirjad on vabalanguses ja sealne poliitika kriisis. President Sergio Mattarella blokeeris Viie Tähe liikumise ja Liiga valitsuse moodustamise ning riigi reiting on ohus.

Itaalia lainetused on jõudnud ka laiemale turule ning riskikartlikkus on turgudele naasnud. Euroopa suurenevad mured ja kehvad globaalse kasvu märgid on muutnud investoritele atraktiivseks turvalisemad USA võlakirjad.

Kuni praeguseni polnud näha suurt liikumist võlakirjadesse, kuigi ähvardavaid uudiseid on aasta alguses olnud teisigi. USA puhul on tähelepanu all olnud pigem, kui palju ja kui kiiresti võlakirjate intressid tõusevad.

Nüüd langevad võlakirjade intressid kiiresti. 10aastase Saksa Bundi tootlus on vaid 0,19, olles viimase kahe nädalaga poole võrra soodsamaks muutunud. USA 10aastase võlakirja tootlus on samuti alla 3 protsendi kukkunud. Itaalia võlakirja intress on tõusnud 3 protsendini.

Itaalia ja Saksamaa võlakirjade intressimäära vahe, mis näitab turgude stressitaset, on tõusnud üle 2,5 protsendi. Tegemist on suurima vahega alatest 2013. aastast.

Dollarile lisab tugevust mure Itaalia pärast, kellelt kardetakse euroala lõhkumist. Euro on kukkunud madalaimale tasemele alates juulist, olles alla 1,16 dollari.