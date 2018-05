Bill Grossi fondil aegade nutuseim päev

Miljardärist fondijuhi Bill Grossi jaoks oli teisipäev nukker, kuivõrd tema juhitud võlakirjafond Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund kukkus suisa 3%, mis märgib fondi aegade halvimat päeva.

Morningstari andmeil on fond sel aastal kukkunud 5,9%. CNBC kirjutab, et ilmselt on languse põhjuseks investorite meelestatus panustada USA võlakirjade vastu, kuivõrd neile ennustatakse langust.

Eile kukkus USA 10aastaste võlakirjade tootlus alla 2,8%. Tegu on märkimisväärse langusega, arvestades, et kuu alguses jäi tootlus 3,13% juurde.