Jinping: plokiahela tehnoloogia on "läbimurdeline"

Mait Kraun 30. mai 2018, 16:52

Hiina president Xi Jinping ütles sellel nädalal peetud kõnes, et plokiahela tehnoloogia, mida kasutab ka bitcoin, on murranguline ning sellel on palju väljundeid, vahendab CNBC.