Microsoft kihutas Google'ist mööda

Google möödus turuväärtuselt Microsoftist 7 aastat tagasi ning tundus, et ettevõtted liiguvad eri suundades. Nüüd on olukord muutunud, kirjutab CNBC.

Viimase 12 kuu jooksul on Microsofti aktsia kallinenud 40 protsenti – see tõus on enam kui viis korda suurem kui Alphabeti oma. Ühtlasi tõusis Microsofti turuväärtus eile 749 miljardi dollarini, Alphabet on väärt aga 739 miljardit dollarit.

Microsofti kasvu on viimasel ajal vedanud ettevõtte pilveteenuste äri, mis on Google’i omast suurem. Märtsis reorganiseeris Microsoft oma Windowsi ja seadmete üksuse ning saatis paljud sealsed insenerid pilveteenuste ja tehisintellekti kallale töötama.

Google tuli börsile 2004. aastal ning 2012. aastaks ületati turuväärtuselt Microsofti. Pärast seda vahetasid ettevõtted paari aasta jooksul üksteisega kohti. Microsoft on nüüd turuväärtuselt Apple’i ja Amazoni järel suuruselt kolmas ettevõte. Alphabet on neljas ning talle järgnevad Facebook ning hiinlaste Tencent.