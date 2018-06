Šveitsi börsiettevõte ostis Eesti firma

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Šveitsi küttesüsteemide tootja, börsifirma Zehnder Group AG ostis Eesti ettevõtte InteliVENT OÜ.

InteliVENT asutati 2010. aastal ja selle põhitegevusalaks on kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide müük, paigaldus, hooldus ja projekteerimine. Ettevõtte omanikud on Toomas Kolk ja Toomas Rähmonen võrdselt oma ettevõtete TKC OÜ ja Rähmose OÜ kaudu.

Pressiteates seisab, et InteliVENT on 2012. aastast Zehnder Groupi klient ja müünud grupi tooteid. InteliVENTi kümme töötajat, sealhulgas juht, jäävad ettevõttesse alles, tegutsema hakatakse nime all Zehnder Baltics Ltd.

Zehnder Group AG on Šveitsi küttesüsteemide tootja. 1895. aastal rajatud kontserni käive ulatus möödunud aastal 0,58 miljardi euroni, puhaskasum jäi 15,4 miljoni euro juurde. Ettevõtte aktsia kaupleb Šveitsi ja Saksa börsil vastavalt 42 frangi ja 36 euro tasemel. Aastaga on väärtpaber ligikaudu 20 protsenti kallinenud.