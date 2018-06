USA pangad saavad vabamad käed spekuleerimiseks

Föderaalreservis kõlas kolmapäeval ettepanek lõdvendada Volckeri nõudeid, mis kehtestati pärast finantskriisi selleks, et pangad teeks vähem riskantsed tehinguid, kirjutab Wall Street Journal.

Sisuliselt tähendab Föderaalreservi ettepanek, et suurpankadel (nt JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc.) oleks kauplemiseks vabamad käed ja vähem aruandlust.

Regulaatorid on selgitanud, et Volckeri nõuded on segased ja kulukad ning kuigi neid tuleks rakendada, siis teisel viisi. Uute reeglite järgi ei jälgiks ametkonnad pankade tehinguid varasema innukusega, samas oleks pankadel endiselt kohustus tõestada, et tehingud on seotud panga klientide sooviga, mitte ei lähtu ainult pankade endi omakasust.

Kehtivad nõuded pakkus välja Föderaalreservi esimees Paul Volckeri pärast finantskriisi ja need jõustusid tuliste vaidluste järel 2015. aasta juulis. Volckeri hinnangul olid pankade spekulatiivsed tehingud oluline põhjus, miks puhkes 2008. aastal finantskriis.