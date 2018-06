USA töötuse tase 18 aasta madalaim

Ameerika Ühendriikide tööhõiveministeeriumi reedel avaldatud värsked andmed andsid märku riigi majanduse ja tööturu priskest tervisest.

Töötuse tase USAs liikus mais varasemalt 3,9 protsendilt 3,8 protsendile. Nõnda madal oli näitaja viimati 2000. aasta alguses. Uute töökohtade arv kasvas möödunud kuul 223 000 võrra, kusjuures Wall Streeti ökonomistide koondprognoosi kohaselt oleks kasv pidanud piirduma 188 000 töökohaga. Keskmine tunnipalk suurenes 8 sendi võrra, 28,92 dollarini. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on USA erasektori töötajate keskmine palk kerkinud 2,7% kõrgemale.

Töökohtade arvu kasv hõlmas pea kõiki Ühendriikide majandussektoreid. Agaraimate palkajate pingerida juhtisid jaekaubandus (+31 000), tervishoid (+29 000) ja ehitus (+25 000). Märkimisväärne on aga ehitus- ja tööstussektori jätkuv tõus, sest just nende valdkondade firmad on kurtnud pädeva tööjõu vähesuse üle. Ainsana kahanes palgaliste arv kommunaalteenuste sektoris.