Elektriautode buumist võidavad just need metallid

Veidi enam kui kahe kümnendi pärast saab teedel olema üle 100 miljoni elektriauto, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) sellel nädalal. See tähendab, et mitu metalli läheb tulevikus väga hinda.

IEA prognoosib, et 2020. aastaks suureneb elektriautode kasutajate arv kolm korda, 13 miljonini. Praegu on maailma teedel 3,1 miljonit elektriautot. Eelmisel aastal kasvas elektriautode arv 57 protsenti ja Hiina moodustas sellest kasvust 40 protsenti.

Elektriautode omanike arv kasvab agentuuri prognoosi kohaselt 2030. aastaks 125 miljoni inimeseni. Sellele aitavad kaasa poliitikad, mis soodustavad elektriautode kasutuselevõttu. Agentuuri hinnangul kasvab elektriautode arv kuni 2030. aastani iga aasta 24 protsenti, aga selleks on vaja seda ka poliitikate ja erinevate stiimulitega soodustada.

Pidu metallitootjate jaoks

Elektriautode kiire kasv on väga positiivne liitiumi-, koobalti- ja vasetootjate jaoks. Just need metallid on elektriautode akude tootmisel võtmetähtsusega.

Nõudlus nende metallide järele võib kasvada lausa kümnekordseks, ütlevad IEA ja mitmed teised eksperdid. Praegu on maailma suurim koobaltitootja Kongo Demokraatlik Vabariik ning eksperdid ütlevad, et enne nõudluse probleemi lahendamist tuleb riigis lahendada korruptsiooni- ja töötingimuste probleem.

Vaske kasutatakse laadimisjaamades

Vaske ei kasutata niivõrd palju akudes, vaid hoopis laadimisjaamades. Rahvusvahelise Vase Assotsiatsiooni (ICA) andmetel vajab maailm järgmise kümnendi jooksul 40 miljonit uut laadimisjaama, mis suurendab aastast vasetarbimist 2027. aastaks 100 000 tonni võrra.

Elektriautode tööstuse nõudlus hakkab vaseturgu hiljem mõjutama. Kui sisepõlemismootoriga autos on vaja kokku 20 kilogrammi vaske (peamiselt juhtmete jaoks), siis hübriid vajab 40 kg ja täiselektriauto 80 kg vaske.

See tähendab, et järgmise kümnendi jooksul suureneb globaalne vasenõudlus 3-5 miljoni tonni võrra, prognoosivad eksperdid.