Olympic kavatseb börsile jätmise otsuse vaidlustada

Olympic Entertainment Groupi juhatuse esimehe Madis Jäägeri sõnul pole Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsus jätta kontsern börsile kooskõlas kehtivate nõuetega ning praegu otsitakse sobivaid õiguskaitsevahendeid selle vaidlustamiseks.

"Oleme võtnud Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mai otsuse teadmiseks," kinnitas Jääger. "Oleme seisukohal, et keelduv otsus ei ole sisu osas kooskõlas kehtivate nõuetega," lisas ta.

Jäägeri kinnitusel analüüsitakse praegu, milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada. "Seda selleks, et saavutada otsus, mis on korrektne ja kooskõlas sellega, kuidas seadus väärtpaberituru toimimist on reguleerinud," nentis ta. "Samal ajal oleme igati keskendunud OEG äri arendamisele nii igapäevase opereerimise kui ka laiendamise teel," lõpetas ta.