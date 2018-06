Trigon selgitab: Olympicu ülevõtmiseks on nüüd vaja rohkemat

Ainult tellijale

Novalpina väite puhul, justkui piisaks olemasolevate aktsionäride väljasurumiseks 90protsendilisest enamusest, on Trigoni hinnangul tegemist väikeaktsionäride survestamisega, tegelikult läheb ülevõtmiseks vaja nüüd juba rohkemat.

Teine võimalus on aktsiate ülevõtmine ema-tütre ühinemise käigus, mida saab otsustada 90% poolthäältega. Kuid Eesti seadustega loodud ja riigikohtu praktikaga sisustatud vähemusaktsionäride kaitse seab ka selleks juhuks üsna selged piirid. „Esiteks, igasugune ühinemistehing, mille eesmärk on vähemuse lahjendamine ja noteerimise lõpetamine, kahjustab väikeaktsionäride huve ning on tühine,“ on Visnapuu veendunud. „Teiseks tuleb aktsionäre kohelda võrdselt ning vähemust kahjustava ühinemise elluviimiseks on vajalik kõikide väikeaktsionäride nõusolek.“

Taotletakse läbipaistvust

Olympicu börsile jätmise otsuse tegemisel lähtuti Visnapuu hinnangul väikeaktsionäride huvidest ning heast turupraktikast. Komisjoni selge sõnum oli, et Eesti ühe suurema aktsionäride arvuga ettevõtte börsilt äraviimine peab olema korraldatud läbipaistvalt.