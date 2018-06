Ekspress Grupp kinnitas dividendi

Tänasel aktsionäride üldkoosolekul kinnitas Ekspress Grupp dividendiks 7 senti aktsia kohta.

Dividendinimekiri läheb lukku 19. juunil ehk aktsionärid, kes soovivad dividendi saada, peaksid hiljemalt sellel päeval aktsiaid omama. Dividend ise makstakse välja 3. juulil.

Koosolekul osalenud aktsionär soovis teada, kas dividendide maksmine on Ekspressi jaoks jätkusuutlik – on ju kontsern alates 2014. aastast järk-järgult dividendi suurendanud. Koosolekul osalenud kontserni nõukogu liige ja Ekspressi looja ning suuromanik Hans H. Luik ütles, et tema vaade on olnud, et pigem eelistaks ta investeerimist, aga praegu on buumiaeg ja turgudel nii kõrged hinnad, mida ta maksta ei tihka. Luigele endale kuulub 58 protsenti Ekspress Grupist ehk 17,3 miljonit aktsiat. Seega saab ta tänavu dividendi ligikaudu 1,2 miljonit eurot.