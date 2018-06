Kes pakuvad Põhjalas parimat dividenditootlust?

Sellega seoses maksti sel aastal dividendi kolmandiku võrra eelmisest aastast vähem ehk 3 krooni asemel 2. See teeb praeguse aktsia hinna juures dividenditootluseks 5,5%. Kui võrrelda seda teiste Euroopa telekomidega, on seda veidi rohkem kui Saksa Deutsche Telekomil (4,85%) või Prantsuse Orange'il (4,45%). Telia aktsia on aastaga ligi 15 protsendi võrra kallinenud.

Ettevõtte esimese kvartali käive oli mullusega võrreldes 8 protsendi võrra suurem, ligi 27 miljardit Rootsi krooni, ärikasum langes aga üle 65 protsendi, 652 miljonile Rootsi kroonile ning puhaskasum kahanes 68 protsenti, 510 miljonile Rootsi kroonile.

Järgmise aasta jooksul ootab ettevõtte USA ja Põhjamaade turult positiivset arengut, Euroopas on väljavaade stabiilne.

Skanska pakub ligi 5protsendist dividenditootlust ning viimase aastaga on aktsia langenud üle 20 protsendi.

Marine Harvest

Oslo börsi suurim dividendimaksja on Norra suurim lõhetootja Marine Harvest.

Ühtlasi on tegu nimekirja tugevaima tõusjaga, aasta algusest on aktsia kerkinud 17 protsenti. Ettevõtte käive on näidanud stabiilset kasvu ning sel aastal on abiks tulnud rekordkõrgele kerkinud lõhe hind ning tugevnev globaalne nõudlus.

Hinda on üles ajanud ka piiratud pakkumine. 2016. aastal tabas lõhetootjaid kriis, mil miljonid kalad hävinesid nii peamisel tootjal Norral, kui ka suuruselt teisel tootjal, Tšiilil ning seni pole tootmine täiel määral taastunud.

Paar kuud tagasi teatas ettevõte, et plaanib laieneda Hiinas ning avada seal 2000 kiirtoidurestorani. Praegu on ettevõttel viis restorani Taiwanis.

Vaatamata sel aastal tugevalt tõusnud aktsia hinnale, on lõhetootja dividenditootlus ligi 7,3 protsenti.