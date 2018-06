Maailma suurim riskifond: ees on väga ohtlik periood

Maailma suurim riskifond Bridgewater Associates teatas, et Ühendriikide majanduses on ees väga ohtlik periood ning investorid peaksid juba praegu riskide arvestama hakkama, vahendab MarketWatch.

„2019. aasta saab majanduse jaoks olema väga ohtlik periood, sest fiskaalne stimuleerimine taandub ning Föderaalreservi intressimäärade tõstmise mõju jõuab haripunkti,“ ütlesid Bridgewater Associatesi strateegid klientidele saadetud kirjas.

„Ja kuna väärtpaberiturud on majandusest eespool, siis investorite jaoks on oht juba kätte jõudnud,“ kirjutasid nad.

Turud püüavad varahindadesse arvestada „kuldset perioodi“ ning see võimendab tekkivaid riske, hoiatas riskifond, mille asutas miljardärist investor Ray Dalio.

Bridgewater on mitmete investeeringute suhtes negatiivselt meelestatud. „Me oleme negatiivsed peaaegu kõigi finantsvarade suhtes,“ kirjutasid strateegid kirjas, mis saadeti investoritele juba eelmine nädal. Avalikkuse ette jõudis see aga alles sellel nädalal.

Samas tasub ka meeles pidada, et Dalio enda sõnul on kolmandik selliseid juhtumeid, kus tal õigus ei ole. Lisaks sellele ütlevad paljud eksperdid, et miljardärist riskifondi investoreid ei tasu tavalisel investoril matkima hakata.