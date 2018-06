USA kaubanduse puudujääk langes tublisti

USA kaubanduse puudujääk langes aprillis viimase seitsme kuu madalaima tasemeni, sest eksport tõusis rekordtasemele, vahendab CNBC.

Ekspordi kasvule aitasid kaasa tööstusmaterjalide ja sojaubade impordi suurenemine.

USA kaubandusministeerium teatas kolmapäeval, et kaubandusdefitsiit langes aprillis 2,1 protsenti, 46,2 miljardi dollarini, mis on madalaim tase alates septembrist. Reutersi küsitletud ökonomistid ootasid puudujäägiks 49 miljardit dollarit. Ka märtsikuu numbreid korrigeeriti – varasema 49 miljardi asemel oli defitsiit hoopis 47,2 miljardit.

Kui see trend jätkub, siis võivad kaubanduse numbrid panustada positiivselt ka teise kvartali majanduskasvu. Jaanuarist märtsini oli mõju neutraalne.

Tööstussektori andmed, tarbimiskulutused ja tööturg on tugevad ning Atlanta Föderaalreserv tõstis hiljuti teise kvartali majanduskasvu prognoosi 4 protsendini. Esimeses kvartalis kasvas USA majandus 2,2 protsenti.

Ökonomistid ütlesid, et USA poolt kehtestatud imporditariifid ei aita kaubanduse puudujääki eriliselt vähendada. Osaliselt on see tingitud sellest, et dollar on maailma reservvaluuta, USAs on säästmist vähe ning valitsuse eelarve on suures puudujäägis.

Näiteks poliitiliselt tundlike kaupade kaubandusdefitsiit Hiinaga suurenes aprillis 8,1 protsenti, 28 miljardi dollarini. Mehhikoga vähenes defitsiit 30 protsenti, 5,7 miljardi dollarini.