Kalm: lootsime ülemärkimist

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütles, et märkimistulemusega jäid nad rahule ning märkimishind on hea baas, millega kauplemist alustada.

„Tulemus näitab nii Eesti kui ka rahvusvaheliste investorite huvi ja usaldust meie ettevõtte vastu,“ ütles ta.

Kalm nentis, et nad lootsid ülemärkimist. „Meil olid head eeldused. Tallinna Sadam on ajalooliselt olnud tugevate majandustulemustega ja stabiilselt kõrget dividendi maksev ettevõte. Samas on Eesti siiani olnud rahvusvahelistel finantsturgudel suhteliselt tundmatu ja seetõttu oli raske prognoosida välismaiste kutseliste investorite reaktsiooni.“

Hea baas kauplemise alustamiseks

Aktsia hinna kohta ütles Kalm, et see on hea baas, millega börsil kauplemist alustada. „Väljakujunenud hind peegeldab eelkõige kutseliste kvaliteetsete investorite nõudlust meie aktsia järele. Samas on see piisavalt atraktiivne ka jaeinvestorile.“

Kalm rääkis, et ka tema ei saa kõiki aktsiaid, mida märkis. „Tallinna Sadama kontserni töötajatele ja juhtimisorganite liikmetele tagatakse 100protsendiline jaotamine 2000 aktsia ulatuses. Kuni 3000 aktsiat märgitud korraldusest rahuldatakse 2000 aktsiat ületanud mahust 51,34 protsenti. Üle 3000 aktsia märgitud mahust lisandub 4,5 protsenti. Ehk mina saan 2828 aktsia omanikuks,“ ütles Kalm.