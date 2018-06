Silvano maksab dividendi ja vähendab aktsiakapitali

Rõivafirma Silvano Fashion Groupi maksab dividendidena välja 20 eurosenti aktsia kohta. Väljamakse tehakse hiljemalt selle aasta 24. juulil. Lisaks sellele plaanitakse vähendada aktsiakapitali.

Õigus dividende saada on aktsionäridel, kes on kantud aktsiaseltsi aktsiaraamatusse 17. juuni arveldussüsteeemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 16. juuni. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isikul õigus 2017. majandusaasta eest dividende saada.

Praegu kaupleb Silvano aktsia 2,97 eurol, mis tähendab, et ettevõtte dividenditootlus on 6,7 protsenti.

Sellel nädalal teatas Silvano börsiteate vahendusel, et on aktsionäridele teinud ettepaneku vähendada aktsiakapitali aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,2 euro võrra iga aktsia kohta. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,2 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest ettevõte omale väljamakseid ei tee.

Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri korrigeerimine, mis võimaldab viia aktsiakapitali vastavusse ettevõtte strateegiliste eesmärkidega, kirjutab Silvano börsiteates. Väljamakse õigusega investorite nimekiri fikseeritakse 17. juulil. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev on 16. juuli.