Jack Ma firma kaasas 14 miljardit

Alibaba juhile ja asutajale Jack Male kuuluv Ant Financial, kellele kuulub tuntud makseplatvorm Alipay, kaasas investoritelt 14 miljardit dollarit.

Ant Financiali sõnul kaasati raha nii Hiina kui rahvusvahelistelt investoritelt. Raha plaanib ettevõte kasutada uute tehnoloogiate juurutamiseks ning laienemiseks uutele turgudele. Ant Financial teatas, et Alipayl ning selle partneritel on praegu enam kui 870 miljonit kasutajat üle kogu maailma.

Koduturul Hiinas on Alipay suurim konkurent Tencentile kuuluv WeChat Pay. Hiinas on mobiilimaksed väga populaarsed ning mobiiliga saab maksta sisuliselt kõikjal, nii poodides kui tänaval.

CNN kirjutab, et edukas rahakaasamine annab Ant Financialile hoogu juurde, et varsti börsile minna. Usutavasti peaks see juhtuma juba järgmisel aastal. Jack Ma teine suur ettevõte, Alibaba läks börsile 2014. aastal.