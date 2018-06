Lagarde: tumedaid pilvi on juba näha

Kaubanduspingete eskaleerumine ohustab globaalset majandust, ütles Rahvusvahelise Valuutafondi juht Christine Lagarde.

„Pilvi on juba näha. Need muutuvad iga päevaga tumedamaks,“ ütles Lagarde. „Kõige suurem ja tumedam pilv on seotud sellega, et kaubanduses kehtinud reeglid on küsimärgi alla seatud. Nende reeglite järgi on tegutsenud ka rahvusvahelised organisatsioonid.“

Nädalavahetusel toimus Quebecis G7 kohtumine, kus USA presidendi Donald Trumpi rünnaku alla sattus Kanada peaminister Justin Trudeau. Trumpi hinnangul pole USA-Kanada kaubandus praegu õiglane. USA kehtestas mai lõpus Kanadale, Mehhikole ja Euroopa Liidule alumiiniumi- ja teraseimpordi tariifid.