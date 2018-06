LHV teenis pea 6 miljonit kasumit

LHV Groupi maikuu kasum oli 5,7 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis 2,1 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot puhaskasumit.

Laenuportfell kasvas 10 miljonit eurot (Mokilizingase laenusid arvestamata), see tulenes peamiselt ettevõtete laenude ja jaelaenude kasvust. Kõik olulisemad laenuportfellid on kasvamas, jõudes maikuu lõpuks Toomsalu sõnul ajaloo kõrgeimale tasemele.

Hoiused kasvasid 213 miljoni euro võrra, seejuures finantsvahendajate hoiused 50 miljoni euro võrra. „Hoiuste kõrget kasvu mõjutas paari kliendi finantstehingutega seotud hoiuse jäägi suurenemine,“ ütles ta. Pensionifondide varad suurenesid 15 miljoni euro võrra.

Tavapärasest erinevalt mõjutas tulemusi Mokilizingase müügist saadud tulu, institutsionaalsest maaklertegevusest tehingu nõustamisega seotud tulu ning spetsiifiline allahindlus summas 0,9 miljonit eurot.

„Eraldi jälgimise all olevast ühest suuremast kliendist hoolimata on LHV krediidiportfell tugev ning oleme tegemas pingutusi, et leida lähiajal ka antud kliendi osas lahendus. Hoolimata allahindlusest ületas LHV maikuu kasum ootusi, ulatudes 5,7 miljoni euroni,“ ütles Toomsalu, kelle sõnul tõstetakse finantsplaani 0,5 miljoni euro võrra.