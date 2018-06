Tallink kinnitas dividendi

Tallinki aktsionärid hääletasid tänasel koosolekul kolmesendise dividendi poolt.

Kontserni uus juht Paavo Nõgene selgitas, et maikuus võttis juhatus vastu otsuse, maksta aktsionäridele välja vähemalt 50% puhaskasumist. Kui kohalolnud aktsionär uuris, et miks summa ei võiks suurem olla, rääkis nõukogu esimees Enn Pant, et takistuseks on Norras välja antud võlakirjad, mille tingimused ei luba praegu rohkemat kui poolt kasumit aktsionäridega jagada. Nõgene lubas aga töötada dividendi suurendamise nimel.