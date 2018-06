21 Century Foxi aktsia tõusis järsult

21st Century Foxi aktsia tõusis täna uue rekordini, sest USA kohus otsustas anda AT&T-le rohelise tule Time Warneri ostuks, vahendab MarketWatch.

Otsus tähendab tõenäoliselt seda, et Comcast Corpi ja Walt Disney hakkavad üksteise võidu Foxi erinevate meelelahutusäride eest pakkumisi tegema. Sinna hulka kuuluvad ka 21st Century Foxi televisiooni ja filmistuudiod.

Lisaks sellele on 21st Century Foxil enamusosalus interneti teleteenuseid pakkuvas Hulus ja 39 protsendiline osalus Briti telefirmas Sky PLCs. Sky pärast on ettevõtete vahel läinud suuremaks madinaks, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Foxi aktsia on täna tõusnud 7,3 protsenti, 43,35 dollarini. Tänavu on ettevõtte aktsia kallinenud 26 protsenti, Comcasti aktsia on samal ajal kukkunud 21,3 protsenti ja Disney oma on taandunud 1,5 protsenti.