Börs: Fedi otsus pani turud langema

USA aktsiaturud hakkasid päeva lõpus langema, sest Föderaalreserv teatas, et tõstab tänavu intresse kokku tõenäoliselt neljal korral, vahendab MarketWatch.

Keskpank otsustas täna oodatult tõsta intresse 25 baaspunkti võrra 1,75-2 protsendi vahemikku. Väikse üllatuse valmistas aga see, et Föderaalreserv plaanib intresse tõsta tänavu veel kahel korral. Varasemalt plaaniti pärast tänast tõsta intresse vaid ühel korral.

Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,4 protsenti, 2775 punktini. Dow Jones kukkus 0,5 protsenti ning lõpetas päeva 25 201 punktil. Nasdaq Composite odavnes 0,1 protsenti. Veel kauplemispäeva alguses olid indeksid plussis, Fedi avaldus pani turud langema. Põhjuseks on asjaolu, et madalad intressid ning lõtv rahapoliitika on üks peamistest põhjustest, mis on aidanud aktsiatel nõnda kaua kallineda.

WTI toornafta kallines 0,4 protsenti ja Brent lisas 0,8 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 66,6 ja 76,5 dollarit. Kulla hind tõusis 0,3 protsenti, 1302 dollarini untsist.