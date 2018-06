Bitcoin kukkus nelja kuu põhja

Bitcoini hinnalangus on jätkunud ka täna ning krüptovaluuta jõudis nelja kuu madalaima tasemeni, vahendab CNBC.

Bitcoin hakkas nädalavahetusel kiiresti odavnema, sest ilmusid uudised, et Lõuna-Korea krüptovaluutade vahetusbörsi on tabanud häkkerite rünnak.

Bitcoini hind on täna langenud 1,8 protsenti, 6428 dollarini, mis on madalaim tase alates veebruarist.

Müügisurve püsimine ei ole tõenäoliselt seotud eelmise nädala rünnakuga, mille tegelik mõju oli küllaltki piiratud, ütles eToro analüütik Mati Greenspan.

„See rünnak oli väike, aga tekitas suure hinnareaktsiooni. Kindlasti on see ülereageerimine,“ ütles ta ja lisas, et bitcoini pühapäevase hinnalanguse tekitas tegelikult tehniline korrektsioon.

Tehnilised analüütikud on varem öeldnud, et 7000 dollarist madalamale kukkumine viitab sellele, et kiire taastumine on ebatõenäoline.

Ka teised krüptorahad sattusid surve alla. Ethereum on viimase 24 tunni jooksul odavnenud 7 protsenti, Ripple on kaotanud sama ajaga 6 protsenti.