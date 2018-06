Hollandis toimus üliedukas tehnoloogiasektori IPO

Hollandi finantstehnoloogia firma Aydeni aktsia tõusis esimesel kauplemispäeval Amsterdami börsil üle 66 protsendi, vahendab CNBC.

Teisipäeval oli ettevõte seadnud oma aktsia hinnaks 240 eurot, mis oli pigem vahemiku ülemine pool. See andis ettevõttele turuväärtuseks 7,1 miljardit eurot.

Aktsia avanes esimesel kauplemispäeval aga 400 euro juures, mis tähendab, et kohe alguses kallines aktsia lausa 66 protsenti. Vahepeal tõusis aktsia ka 427,9 euroni, mis andis firmale 12,6 miljardi eurose turuväärtuse.

Ayden on makseteenuseid pakkuv ettevõte, mis töötab klientidega, kelle seas on ka Netflix, Facebook ja Spotify. Lisaks sellele müüakse füüsilistele poodidele ka müügisüsteeme. Kokku käis Aydeni süsteemist 2017. aastal läbi 108 miljardi euro ulatuses makseid.

12-aastane ettevõte on olnud kasumlik juba mõnda aega. 2017. aastal teeniti puhaskasumit 71,3 miljonit eurot. Käive ületas 2017. aastal esmakordselt miljardi euro piiri.

„Ma olen väga uhke, et saan sellise meeskonnaga ettevõtet üles ehitada. Börsile minek aitab meil praegust tegevust jätkata. Meie eesmärk on aidata klientidele kasvada ning makseteenuste sektorit muuta,“ ütles Aydeni tegevjuht Pieter van der Does.

Tegemist oli ühe suurima tehnoloogiasektori IPOga Euroopas. Viimastel kuudel on suurem olnud vaid Spotify emissioon, mis toimus aprillis. Tõsi küll, Spotify otsustas börsile minna New Yorgis.