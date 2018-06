Jones: võlakirjade tootlus ja aktsiad tõusevad tandemis

Tuntud riskifondide juht Paul Tudor Jones ütles, et tema hinnangul hakkavad võlakirjade tootlused ja aktsiad tandemis kallinema, vahendab MarketWatch.

„Ma arvan, et kuni aasta lõpuni tõusevad intressid koos aktsiatega,“ ütles Jones CNBC-le antud intervjuus. Ta nentis, et reaalintressimäärad püsivad ajalooliselt madalal tasemel ning võlakirjade tootluse kasv ei peleta investoreid aktsiaturult minema.

„Ma näen, et asi võib muutuda küllaltki pööraseks, eriti aasta lõpu poole, mil on toimunud ka valimised,“ rääkis Jones.

Üleüldise teooria kohaselt on nii, et kui intressid tõusevad liiga kiiresti, siis see võib aktsiaturgudel tekitada volatiilsust. Kõrgemad intressid tähendavad seda, et ettevõtete laenukulud kasvavad. Lisaks sellele võib väheneda nõudlus aktsiate järele, sest võlakirjad pakuvad aina paremat tootlust.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus püsib praegu 2,97 protsendi juures. Suurimad aktsiaindeksid on samuti olnud viimasel ajal tõusutrendis.

Jones on varasemalt prognoosinud, et 2018. aasta lõpuks jõuab USA 10-aastaste võlakirjade tootlus juba 3,85 protsendini.

Jones sai tuntuks 80ndatel, mil nägi ette 1987. aasta turukrahhi ja teenis selle pealt kopsaka kasumi – Dow Jonesi indeks langes ühe päevaga 23 protsenti, mis on indeksi ajaloo suurim päevane kukkumine. Jones on praegu ka miljardär.