ZTE aktsia kukkus 40 protsenti

ZTE Corpi aktsiaga hakati üle kahe kuu uuesti kauplema ning esimesel börsipäeval kukkus ettevõtte väärtus juba rohkem kui kolmandiku võrra, vahendab MarketWatch.

Põhjuseks on eelkõige asjaolu, et investorid pole Hiina telekomifirma tulevikus kindlad. Pärast Ühendriikide kehtestatud sanktsioone on see küsimärgi alla sattunud.

Ettevõtte aktsia on täna langenud 39,8 protsenti, 15,36 dollarini – turuväärtusest on pühitud kokku 8 miljardit dollarit. Aktsiaga lõpetati kauplemine 17. aprillil, sest USA kaubandusministeerium teatas, et Ühendriikide firmad ei saa ZTE-le midagi enam müüa. See sundis äri kinni panema.

Eelmisel nädalal sai ettevõte aga lootust juurde, sest kaubandusminister Wilbur Ross teatas, et trahvide tasumisel ja juhtkonna väljavahetamisel loobutakse sanktsioonidest. Selle pakkumise järel alustati uuesti kauplemisega ning ettevõte teatas teisipäeval, et jätkab ärilise tegevusega niipea kui võimalik.

Tõsi küll, olukord on ettevõtte jaoks jätkuvalt ebakindel, sest mitmed Kongressi liikmed ei taha ettevõttelt sanktsioone tõsta. Mitmed neist on öelnud, et Valgel majal pole midagi ka sanktsioonide jätkamise vastu.