Itaalia võib eurotsoonis tekitada doominoefekti

Euroopa suurimate riikide panku võib Itaalia poliitiline olukord tõsiselt mõjutada, sest riigi võlakirjadesse on investeeritud miljardeid dollareid, kirjutab CNBC.

Itaalia hiljutine poliitiline ebakindlus on tõstnud eurotsooni suuruselt kolmanda majanduse laenukulusid. Lisaks sellele kardetakse, et see võib nakatada ka teisi euroala riike. Mitu Itaalia poliitikut on öelnud, et riik võiks kaaluda eurotsoonist lahkumist ning Euroopa rahanduse reeglite eiramist. See on suurendanud võimaliku euroalast lahkumise tõenäosust.

Samal ajal on Itaalia valitsusel järjest kallim oma kulusid katta. Need, kes on Itaalia laenudesse investeerinud, leidsid ühtäkki, et nende investeeringud on riskantsemad ja kehvema kasumlikkusega. Põhjus seisneb selles, et kui võlakirjade tootlus tõuseb, siis kaasneb reeglina ka riskide kasv. See tähendab, et Itaalia keeruline seis kandub üle ka võlakirjainvestoritele.

Euroala kõige suurem oht

„Itaalia on euroala stabiilsust silmas pidades kindlasti kõige suurem oht. Nende majandus kannatab juba praegu väikese majanduskasvu, kehva konkurentsivõime ja suure võlakoorma all. Lisaks sellele on hädas ka pangandussektor,“ ütles investeerimisfirma TS Lombardi direktor Shweta Singh.