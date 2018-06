Itaalia võlakirjad tegid nädalaga suure tõusu

Itaalia võlakirjade intressimäär on sel nädalal langenud, nii et Itaalia valitsuse võlakirjade hind on teinud suurima nädalase tõusu alates 2012. aasta septembrist, vahendab Reuters.

Itaalia valitsuse võlakirjad on sel nädalal tõusnud tänu uue valitsuse majandus- ja rahadusministri sõnadele, kes teatas, et neil on eesmärgiks Itaalia rahanduslik stabiilsus ning eurotsoonist lahkumist isegi ei kaaluta. Samuti on võlakirjade intressimäärasid aidanud allapoole langetada neljapäevane Euroopa Keskpanga otsus tõsta intressimäärasid alles järgmise aasta teises pooles.

Itaalia 10-aastase tähtajaga valitsuse võlakirja intressimäär lõpetas reedese päeva 2,62% peal. Eelmise nädala reedeks oli see intressimäär tõusnud 3,13% peale, kui investorid muretsesid uue valitsuskoalitsiooni euroskeptilise positsiooni pärast. Lisaks majandus- ja rahandusminister Tria sõnadele, said Itaalia võlakirjad tuge ka euroasjade ministrilt Paolo Savonalt, kes ütles, et euro on asendamatu. Savona oli varasemalt tuntud, kui kõige euroskeptilisem ministrikandidaat, nii et Itaalia president ei soovinud teda isegi rahandusministriks nimetada.

Eurotsooni valitsuse võlakirjade intresse võrreldakse Saksa valitsuse omaga, mille 10-aastaste võlakirjade intress on täna 0,40% peal.