Uus samm kaubandussõjas

Eile öösel teatas USA president, et kehtestab tollid 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

Terve kevade väldanud kaubandussõja-ähvardus Hiina ja USA vahel näis olevat juba sumbunud, kuid eile andsid kaks protsessile lähedalseisvat isikut, et Donald Trump on otsustanud 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele kangemad tollitariifid kehtestada, kirjutab Bloomberg.

Eelkõige hakkavad lähedalseisvate inimeste hinnangul uued tariifid mõjutama neid Hiina tehnoloogiaid, kus suurriik tahab juhtrolli haarata. Täna peaks USA avaldama täpse nimekirja kõikidest kaupadest, mis uue meetme alla langevad. Donald Trumpil on pinnuks silmas USA suur väliskaubanduse defitsiit. Iseäranis on ta sõna võtnud Hiina ja Saksamaa vastu, kes usinalt kaupu USAsse ekspordivad.

Sel andis Trump mõista, et plaanib „väga tugevalt“ Hiinale kaubanduse küsimuses vastu astuda. „Hiina võib olla kabubanduse tõttu veidi pahane, kuna me plaanime kaubanduses kontrolli tugevdada,“ ütles Trump Fox Newsi telekanalile kolmapäevases intervjuus.

Nüüd jääb üle oodata, millega Hiina vastab, sest senimaani on Hiina president Xi Jinping mõista andnud, et kui USA tariife ei kehtesta, siis ei kehtesta neid ka Hiina. Ja vastupidi, Hiina vastab Trumpi tariifidele omapoolsete karistustollidega. Kevadisest tariifide võiduähvardusest saab lugeda siit.

Mai lõpus hakkasid kehtima USA karmimad tollitariifid Euroopale alumiiniumi-ja terasetoodete osas. Euroopa Liit teatas, et kehtestab omapoolsed karistustollid mitmele USAst imporditavale kaubagrupile, mille seas on näiteks viski ja Harley Davidsoni mootorrattad. Viimase juht palus abi Eesti peaministrilt Jüri Rataselt, et too aitaks karistustollide vastu võidelda. Euroopa vastutollid võivad hakata kehtima juba mõne nädala pärast juulis.