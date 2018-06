OPECi järgmine kohtumine saab olema võtmetähtsusega

Ainult tellijale

Ainult tellijale

OPEC võib tähistada võitu – nafta globaalset ülepakkumist on kõvasti leevendatud ning hinnad on tublisti tõusnud.

Järgmise nädala reedel toimub aga järjekordne OPECi kohtumine, kus võidakse see protsess ümber pöörata, kirjutab MarketWatch.

„OPECi riigid võivad tootmiskärped üle vaadata, mis võib praegust nõudlus ja pakkumise tasakaalu lõhkuma hakata. See võib tekitada uuesti ülepakkumise, mis paneks nafta hinna langema,“ ütles investeerimisfirma BP Capital Fund Advisorsi portfellihaldur Ben Cook.

Erakordne edu

„Nii OPEC kui ka organisatsioonist väljas pool olevad riigid on suutnud omavahel tegevust koordineerida ja globaalseid varusid vähendada,“ nentis ta. „Selle koostöö säilitamine saab olema väga keeruline, arvestades seda, et nafta hind on kõrgemal ning praeguses majanduskeskkonnas on hea müüa.“

OPEC leppis 2016. aastal koos 10 riigiga kokku, et naftatootmist vähendatakse kollektiivselt 1,8 miljoni barreli võrra päevas. Tootmiskärped hakkasid kehtima alates 2017. aasta algusest ning lepe kehtib selle aasta lõpuni. Mais oli kokkuleppe täitmise määr 158 protsenti, see tähendab, et tootmist on vähendatud esialgsest plaanist poole rohkem, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA).

„Kokkulepe edu on olnud pretsedenditu,“ ütles uuringufirma Derasati ökonomist Omar Al-Ubaydli. „OPEC pole kunagi saavutanud nii hästi koordineeritud piiranguid.“

Venezuela mõju

Tõsi, maailma naftapakkumise vähenemisele on väga palju kaasa aidanud ka Venezuela, kus riskid on suuresti realiseerunud. Venezuela päevane naftatootmine on kahe aastaga langenud miljoni barreli võrra. „Põhjuseks on olnud kehv valitsemine, investeeringute vähesus ja korruptsioon,“ teatas IEA.

Lisaks sellele on USA lauale tõstnud Iraanile sanktsioonide kehtestamise, mis võib samuti ülemaailmset tootmist ja pakkumist vähendada.

Need faktorid on andnud OPECile mänguruumi juurde ning liikmesriigid on hakanud rääkima tootmise suurendamisest. Saudi Araabia tõstis mais oma päevast naftatootmist 100 000 barreli võrra. Tõsi, kokkuleppest peetakse jätkuvalt 100protsendiliselt kinni, selgub IEA andmetest.

„Saudid ja Venemaa tahavad tootmist tõsta, sest nad kardavad, et teised energiaressursid hakkavad neilt turuosa ära võtma,“ ütles WTRG Economicsi ökonomist James Williams. „Mida kõrgem on hind ja mida rohkem on asendust, näiteks USA toodangut, seda suurem on pikaajaline mõju OPECi nafta nõudlusele.“

USA hõivab turuosa

USA päevane naftatootmine peaks tänavu jõudma 10,79 miljoni barrelini päevas, mis on rekord, teatas IEA.

„Juunikuine kohtumine saab olema OPECi kõige tähtsam kohtumine alates 2014. aasta novembrist, mil OPEC alustas turuosa pärast võitlust USA tootjatega,“ ütles Cook.

Dallases tegutseva energiaturu eksperdi Anas Alhajji hinnangul näitavad naftatootjate avalikud väljaütlemised, et tootmiskärbetega tahetakse üldjoontes jätkata, aga piiranguid vähendada. „Tootjad võivad otsustada teha ka nii, et tootmist hakatakse suurendama puudujäägi korral.“

On ka võimalus, et OPEC otsustab tootmiskärbetest täiesti loobuda, ütles Cook. See võib Brenti toornafta viia kohe pärast uudist 1-3 dollarit madalamale. Praegu kaupleb Brenti toornafta 75 dollaril barrelist.

Kõige tõenäolisem stsenaarium on Cooki hinnangul aga see, et OPEC otsustab „mõõdukalt“ tootmiskärpeid leevendada. Põhjusena toodaks välja Venezuela tootmise vähenemine ja võimalikud Iraani sanktsioonid.