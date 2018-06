BIS: bitcoini hajutatus on selle nõrkus

Maailma keskpankade ühenduse Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) värske aruande kohaselt on bitcoin liiga haavatav ja energiamahukas, et finantssüsteemi vajadustega päriselt toime tulla, vahendab Bloomberg.

24-leheküljelises ülevaates toob BIS välja üpris paljud samad argumendid, mida on sel aastal väljendanud ka mitmete riiklike ja erapankade esindajad ning tuntud investorid (nt JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ja börsiguru Warren Buffett): krüptorahade hind on ebastabiilne, nende tehingud kulutavad liiga palju elektrit ning neid kimbutavad pettused ja kübervargused. Lisaks nimetatud probleemidele on krüptovaluutad pangandusühenduse hinnangul ka võimetud tegelikus finantsmaailmas esinevate tehingumahtudega toime tulema - seda aga just krüptoraha hajutatud ehituse, nn avaliku pearaamatu tõttu. Raporti autorite väitel tooks nt netikaubanduse maksete vahendamine ajapikku kaasa niivõrd suure andmemahu, et internetiliiklus seiskuks.