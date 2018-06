Eestis tegutsev renditööjõufirma läks börsile

Ka Eestis tegutsev renditööjõudu vahendav Soome ettevõte VMP läheb börsile. Äsja lõppenud märkimisperioodil märgiti aktsia kolmekordselt üle.

Ettevõte andis täna teada, et aktsia lõpphinnaks kujunes 5 eurot ning see teeb kontserni turuväärtuseks ligi 70 miljonit eurot. Soome mõistes on tegu pisemat sorti ettevõttega ning kokku märkis aktsiat 1100 investorit. VMP kogus emissiooni käigus investoritelt 30 miljonit eurot. Aktsia hakkab juba homme kauplema Soome alternatiivbörsil First Northil.

Eesti jaoks on huvitav see, et VMP-l on siin juba ligi 15 aastat oma haru, VMP Group OÜ, mida juhib infopanga andmetel Väino Tälli. Ettevõtte käive on viimastel aastatel tublisti vähenenud: kui 2014. aastal tehti veel ligi 3 miljonit eurot käivet, siis 2016. aastaks oli see kukkunud napilt 1,5 miljoni euro peale.