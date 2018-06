USA pankade kullasadu

Suured USA pangad kavatsevad tänavu dividendideks ja aktsiate tagasiostuks kulutada teenitud kasumist rohkem raha, muutudes seeläbi ka kaitsetumaks võimalike turuðokkide suhtes, kirjutab Financial Times.

Barclaysi pank on kokku lugenud, et 22 suurema panga aktsionäridel on oodata rekordilist 170miljardilist kullasadu dividendide ja aktsiate tagasiostu näol. Oodatavad väljamaksed näitavad, et pangandussektor on viimase kriisi unustanud ja pangad teenivad praegu suurt kasumit tänu tõusnud intressidele ja langetatud maksudele.

Kuigi mõned pangad on ka varasematel aastatel kasumist rohkem dividende maksnud, siis üle sektori ei ole seda juhtunud viimasest kriisist saadik. See tekitab ka kriitilise reaktsioone, sest kriisi ajal tuli pangad, mille pankrotistumine oleks ühiskonnale liiga riskantseks osutunud, ühiskonnal välja osta.

Goldman Sachsi ja Morgan Stanley bilanss jääb teistele suurtele, nagu Citigroupile ja JPMorgan Chase'ile, alla ning neil lubatakse tõenäoliselt väiksem osakaal dividendideks ja aktsiate tagasiostuks suunata.