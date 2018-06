Vestageri hinnangul on Google'i käitumine paranemas

Euroopa konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri sõnul on Google'ile mullu määratud kopsakas trahv ehk vilja kandnud, sest tehnoloogiahiiu konkurentsialases tegevuses on näha paranemise märke.

Eelmisel aastal määras Euroopa Komisjon Google'ile rekordilise 2,4 miljardi euro suuruse trahvi turukonkurentsi piiramise eest, kuna too andis oma monopoolses otsingumootoris eelise firma enda ostlemisteenusele. Lisaks tollasele karistusele hoiatas EL tolle Google'it, et Komisjoni käsu eiramise korral määratakse grupile ka täiendav trahv, mille maht võib ulatuda 5 protsendini ettevõtte ülemaailmsest käibest.

Aasta hiljem on Google Vestageri arvates õigel teel, kuigi lõplikke järeldusi kindlasti veel teha ei saa. Euroopa Parlamendi hiljutisel istungil antud ülevaate kohaselt ilmuvad rivaalide reklaamid Google'i ostuteenuste rubriiki umbkaudu ühel juhul kolmest. Varem oli osakaal kõigest 15%. Samal ajal on vähehaaval paranenud ka Google'i kaudu toimuva veebiliikluse vahekord: veel veebruaris pälvisid Ränioru gigandi rivaalid pelgalt 2,5% Shopping-kasti klikkidest. Tänaseks on osakaal tõusnud 6,1 protsendini. Paranemisest hoolimata rõhutas Vestager, et võrdsest mänguväljast on asi veel kaugel, ning teatas, et mõistab erinevate Google'iga konkureerivate ostu-, reisi- ja veebikirjastuste kriitikat.

Google'i aktsia on esmaspäevaste esimeste kauplemistundide jooksul kallinenud pisut enam kui 1%.