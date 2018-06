Börs: Dow vajus aasta lõikes punasesse

New Yorgi börs (NYSE)

New Yorgi börs (NYSE)

New Yorgi börs (NYSE)

President Trumpi järjekordne lask tariifilahingus ei andnud börsidele kuigi palju põhjust optimismiks ning kustutas viimase jupi Dow Jonesi tööstuskeskmise sel aastal saavutatud tõusust.

Börsidel jätkasid langust Hiina turuga tihedalt seotud USA kontsernid Boeing (-3,84%), Caterpillar (-3,63%) ja DowDuPont (-2,11%). Kaotusest ei pääsenud ka tehnoloogiasektori liider Apple (-1,62%), mis võib sattuda suurtesse raskustesse, kui Hiina otsustab riigis paiknevate iPhone'i tarnijate tegevust või Apple'i tooteid ja teenuseid piirama hakata. Sealne tohutu turg moodustab tervelt 20% firma aastasest ligi 200 miljardi dollarisest käibest. Apple'i tagala on praegu aga vähemalt kindlustatud: New York Timesi andmetel kinnitas president Trump grupi tegevjuhile Tim Cook kuu aega tagasi, et Hiinast saabuvate iPhone'ide importi maksustama ei hakata.

Kahe suurriigi ähvarduste eest pakkusid investoritele varju pisemad ettevõtted (väike- ja keskmise suurusega firmade koondindeks Russell 2000 tõusis teisipäeval 0,06%) ning kõrge dividenditootluse ja üldiselt tagasihoidlikuma rahvusvahelise haardega sektorid nagu kommunaalteenuste pakkujad, telekomifirmad ja tarbekaupade tootjad.