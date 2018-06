Euroopa börsid punases

Euroopa börsid järgisid Aasia börside eeskuju ning alustasid kauplemispäeva punases.

USA presidendi Donald Trumpi ähvardused kehtestada Hiina kaupadele lisatariifid ei jätnud mõjutamata ka Euroopa börse. Langus polnud siiski nii võimas kui Aasia börsidel, kus Shanghai Composite kukkus 3,78% ning Shenzhen koguni 5,77%.

Stoxx Europe 600 indeks kukkus pärast börsi avanemist 1,1%, 381,51 punktile, ning on praegu 0,82% punases. Tegu on juba kolmanda järjestikuse kauplemissessiooniga, mil indeks on miinuses. Tõusutrendi pole indeksisse kuuluvatest sektoritest näidanud mitte ükski. Materjalid ja tehnoloogia on sealjuures valdkonnad, mis on enim kukkunud.

Saksamaa DAX 30 indeks kukkus 1,6% ning avanes 12 627 punktil. Praeguseks on olukord natuke taastunud, ent miinust on siiski 1,4% jagu. Eile kukkus indeks 1,4% Saksamaa pingelise sisepoliitilise olukorra tõttu.

Prantsusmaa CAC 40 indeks kukkus 1,2% ning liigub praegu 5385 punkti juures.

Hispaania IBEX 35 kukkus 1,3% ning on praegu 1,13% miinuses. Suurbritannia FTSE 100 langes 0,9% ning on praegu 0,55% miinuses. Itaalia FTSE MIB indeks on 1% punases.

Euro on dollari suhtes nõrgenenud 0,6625%, 1,1585 dollarile.