Euroopa aktsiaturud taastuvad

Euroopa aktsiaturud taastusid täna kolme nädala madalaimalt tasemelt, kirjutab MarketWatch.

Stoxx Europe 600 indeks on täna kallinenud 0,8 protsenti, 385,94 punktini. Eile odavnes indeks 0,7 protsenti ja jõudis madalaima tasemeni alates 31. maist. Täna on kõik sektorid tõusnud.

Riikide lõikes kallines Saksamaa DAX 30 indeks 0,5 protsenti, 12 734 punktini. Prantsusmaa CAC lisas 0,4 protsenti ja Itaali FTSE MIB tõusis 0,9 protsenti.

Hispaania IBEX 35 indeks lisas 1,1 protsenti 9860 punktini. Kõige paremini läks Suurbritannia aktsiatel – FTSE 100 indeks tõusis 1,2 protsenti, 7693 punktini.

Tallinna börs on täna langenud 0,01 protsenti, 1269,4 punktini.

Euro on täna dollarisse odavnenud 0,22 protsenti, 1,1563 dollarini.

Kaubandustüli juhib turge

Aktsiaturud on täna üle maailma tõusnud, vaatamata sellele, et USA ja Hiina kaubandustüli on jätkumas. Aasias tõusis Shenzhen indeks 1,2 protsenti ja Shanghai Composite lisas 0,3 protsenti.

USA president Donald Trump süüdistas Hiinat, et viimane korraldab süstemaatilist „majandusliku kallaletungi“. Enne seda viitas Trump võimalusele, et Hiinale võidakse kehtestada täiendavalt 200 miljardi dollari ulatuses imporditariife.

„Turud on juba tükk aega kaubelnud kaubandussõja uudistest lähtuvalt. Müüjad on ära väsinud, mille tõttu on aktsiad ka kallinenud,“ ütles London Capital Groupi uuringute juht Jasper Lawler. „Kui tuleb aga värskeid uudiseid Hiina vastumeetmetest, siis võivad kauplejad riske jälle vähendama hakata.“