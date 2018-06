Hiina keskpank hoopis tugevdas jüaani

USA ja Hiina kaubanduspinged on veelgi teravnenud ning kardetakse, et Hiina võib nüüd hakata jüaani uuesti devalveerima. Üks mõõdik aga näitab, et seda ei pruugi tulla, kirjutab MarketWatch.

Kolmapäeval alandas Hiina keskpank jüaani referentsmäära dollari suhtes 0,5 protsenti, 6,4586 dollarile. See on madalaim tase alates jaanuarist. Sisuliselt tähendab see, et keskpank tugevdas jüaani kurssi.

„Võiks arvata, et Hiina hakkab sellises olukorras mõtlema oma valuuta väärtuse alandamisele,“ ütles Rabobanki Aasia-Okeaania strateeg Michael Every. Jüaani kurss ei ole vaba ning analüütikud püüavad aru saada, milline on Hiina keskpanga järgmine samm. Devalveerimine on üks võimsamaid relvi, millega Hiina saab kaubandussõjas osaleda.

Hiina impordib USAst palju vähem kaupu, kui ekspordib sinna. See tähendab, et valuuta nõrgestamist saab kasutada vastumeetmena Ameerika Ühendriikide kehtestatud tariifidele.

Jüaan on täna dollari suhtes kallinenud 0,2 protsenti.