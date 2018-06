Hiina investeeringud USAsse vähenesid 92%

Tänavu esimese viie kuuga vähenesid Hiina investeeringud USAsse suisa 92%, kuna investorid kardavad maailma kahe suurema majanduse omavaheliste suhete pärast, kirjutab CNN.

Hiina ettevõtted on aastaid raha aktiivselt USA majandusse pumbanud, mis on kaasa toonud selle, et kahe riigi vahelised suhted on majanduslikus plaanis väga aktiivsed.

Rhodium Groupi hiljuti avaldatud raportist selgub aga, et selle aasta esimese viie kuuga on investeeringud jäänud kõigest 1,8 miljardi dollari juurde. Seda on koguni 92% vähem kui möödunud aastal. Hiina investeeringud USAsse pole olnud nii kasinad viimased seitse aastat.

Rhodium Groupi direktor Thilo Hanemann ütles CNNile, et mida vastandlikumaks on Trumpi administratsiooni seisukohad kahe riigi suhete kohta muutunud, seda ebakindlamalt Hiina ettevõtted end USAs tunnevad.

Karmimad regulatiivsed tingimused

USAs on välisinvesteeringutele rakenduvad tingimused muutunud karmimaks. Välisinvesteeringutega tegeleva USA komisjoni (CFIUS) tegevus on Trumpi presidendiks saades märkimisväärselt aktiviseerunud. Tegu on institutsiooniga, mis kontrollib tehinguid, mida võib käsitleda võimaliku ohuna USA julgeolekule majandusliku kontrolli saavutamise kaudu.