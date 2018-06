Kulla hind jõudis aasta põhja

Kulla hind näitab langustrendi ning jõudis täna selle aasta madalaimale tasemele, vahendab MarketWatch.

Languse peamiseks põhjuseks on dollari tugevnemine, mis teeb kulla teistes valuutades arveldajatele kallimaks. Dollar omakorda tugevneb seepärast, et USA Föderaalreserv kavatseb tänavu intressimäärasid tõsta veel kaks korda.

Kulla hind langes 0,7% ning maksab praegu 1265,20 dollarit untsi kohta. ICE USA dollariindeks on täna edenenud 0,3%, 95,45 punktile. Sel kuul on indeks juba 1% plussis.

ThinkMarketsi analüütik Naeem Aslam ütles MarketWatchile antud kommentaaris, et ilmselt ei jää kulla hind siiski nii madalale, kuna dollari tugevnemine on üle hinnatud. See tähendab, et õige pea hakkab kulla hind taas tõusma.