Närvis börsid ja kallimad hinnad

Paisutatud mured?

“Ma ei ole liialt mures,” ütles Aviance Capital Managementi investeeringute juht Chris Bertelsen Wall Street Journalile. “Kui tuleb välja, et tegu on 1930. aastate sarnase suure kaubandussõjaga, siis ma eksin. Kuid see on risk, mille ma olen valmis võtma.”

Mõned ökonomistid ja tippjuhid leiavad, et täiemahuline kaubandussõda on veel välditav. Investeerimispanga Goldman Sachsi juht Lloyd Blankfein leiab, et Trumpi ähvardused on rohkem läbirääkimistaktika. „Kui tahaksid läbirääkimispartnerile enda tulejõudu näidata, siis see on see, mis sa teeksid,“ ütles Blankfein Bloombergile. „Ma kahtlustan, et me ei taha enda majandusi hävitada.“

Aina suurenevad ähvardused president Trumpi poolt kinnitavad tema kindlust, et Washingtonil on võitluses paremad kaardid, kirjutab Wall Street Journal. Samuti on ta enda sõnul valmis USA ettevõtjate surveks, kui need peaksid Hiina löögi alla sattuma.

“On ikka sõda küll, oma metoodika poolest ka,” kommenteeris aga ettevõtja Raivo Vare. “Üks ründas, Hiina pani vastu, USA pani järgmise, Hiina pani vastu. USA pani Kanadale ja ELile ära, nemad panid vastu. Kui see ei ole sõja viis asju ajada, siis mis see veel on.”

“Ja kõik need asjad toimuvad väga omapärases olukorras, kus kasutatakse ülemaailmse kaubandusorganisatsiooni WTO mängureeglistiku n-ö väga halli ala, mis seondub rahvusliku julgeolekuga,” ütles Vare.

Selle aasta esimeses pooles on Hiina investeeringud USAsse oluliselt langenud. Esimese poolaasta jooksul on Hiina ettevõtted investeerinud 1,8 miljardi dollari eest, mis on võrreldes mullusega enam kui 90 protsendi võrra vähem ning ühtlasi viimase seitsme aasta madalaim tase, kirjutab Bloomberg.

Ühe häda võib aga olla teise õnn ning luua võimalused Euroopa ettevõtetele. „Maailm on ägedas konkurentsivõitluses ja kui üks langeb ära, siis on teisel võimalus,“ ütles Vare. Praegu hoiavad Euroopa ettevõtted Hiina turust tugevalt kinni, kuigi nad on USA ettevõtetega sarnases survestatud olukorras. „Ma üldse ei imesta, kui pärast seda suvist sõjakampaaniat hakkavad Euroopa ettevõtete tippjuhid Hiinasse järjest tormama.“

USA-le aina valusamad tariifid

Valge Maja on tariifidega jõudnud omamoodi valuläveni. Kõik tariifid, mis edaspidi Hiina kaupadele kehtestataks, lööks aina enam tavalise tarbija rahakoti pihta. Hiina ekspordib USAsse põhiliselt tarbekaupu, samas Hiinasse saadab USA suuremas osas toormaterjale ja kaupu, mis lõpptarbijani otse ei jõua. USA poolt viimasel tariifideringil 50 miljardi dollari ulatuses sihitud üle 1100 kauba olid enamasti määrdeõlid, küttekehad ja muud tarbed, mis keskmise tarbija ostukärusse tihti ei satu.

Järgmisena satuks tariifide alla lõpptarbijate tooted, suurim grupp nende seast on telefonid. Ligi 70% kõigist nutitelefonidest valmistatakse Hiinas, sealhulgas pea kõik Apple’i telefonid, mida valmistab Foxconn Technology Group.

Kui USA seab Hiinast tulevatele telefonidele tariifid ning Hiina vastab sellele USAst tulevate komponentide maksustamisega, peab Apple kas lisakulu kasumist võtma või ostjatele kõrgema hinna kehtestama. Kui mälukiipide hinnad eelmisel aastal Apple’i jaoks tõusid, võeti lisakulu ostjate taskust. Saksa luksusautode tootja Daimler on juba teatanud, et nende selleaastane kasum tuleb tariifide tõttu madalam.