5 rahaharjumust, mis teevad sind rikkaks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Jõukad inimesed maksavad endale esimesena, ei lähtu emotsioonidest ning julgevad küsida abi, kirjutab MarketWatch.

Kuidas Warren Buffett, Mark Cuban ja teised miljardärid nõnda rikkaks said? Neil on palju ebatavalisi harjumusi, mis sellele kaasa aitavad, aga nad järgivad ka rahareegleid, mis võimaldab jõukust kaitsta ja kasvatada. Isegi kui sa ei ole veel varandust kokku saanud, siis tasub neid reegleid arvesse võtta. Allpool on välja toodud neist viis tähtsamat.

Nad ei kuluta kogu teenitud raha

„Suurem osa inimestest teenib raha ning kulutab nõnda palju, et elu oleks nauditav. Kui midagi jääb üle, siis nad säästavad. Kahjuks jääb alles väike summa või kulutatakse kõik ära,“ ütles finantsplaneerija ning investeerimisfirma BKD Wealth Advisorsi direktor Steve Martin. „Edukad inimesed teevad aga nii, et raha saamisel pannakse kõigepealt osa kõrvale, mida on vaja eesmärkide täitmiseks.“

Nad maksavad endale esimesena – ka sina saad seda teha. Sul on võimalus näiteks palgapäeval kohe osa rahast kõrvale panna ning hiljem vaadata, kuidas sa hakkama saad. Võid tekitada ka automaatse süsteemi, kus teatud osa rahast läheb otse säästukontole. Jõukad inimesed oskavad naudingut edasi lükata ja nad väldivad kõrge intressiga laene, näiteks krediitkaarte.

Nad kasutavad häid võimalusi enda kasuks

Jõukad inimesed ei lõpeta oma püüdlusi pärast kõrgepalgalise töökoha saamist. Nad otsivad pidevalt viise, kuidas ennast ja oma finantsseisu arendada. Nende eesmärgiks on ametikõrgendus, passiivse sissetuleku leidmine või näiteks äri alustamine. Oma sissetulekuid suurendades ei hakka nad aga rahaga laiama – oma elustandard hoitakse stabiilne ning raha pannakse kõrvale.

Lisaks sellele panevad nad suurema tõenäosusega osa oma rahast ka finantsturgudele. „Nad saavad aru, et riskid on olemas. Samas nad mõistavad, et regulaarne ja pikaajaline investeerimine on väga hea viis oma varasid pikaajaliselt kasvatada,“ ütles Martin.

Nad ei tee rahaga emotsionaalseid otsuseid

Selle asemel, et tunde ja emotsioonide alusel investeeringuid osta või müüa, teevad finantsiliselt edukad inimesed otsuseid, mis toetavad nende pikaajalisi eesmärke ja strateegiaid.

„Nad usuvad põhjaliku plaani tegemisse ja nad tahavad seda plaani ka järgida,“ ütles finantsplaneerimisega tegeleva firma Bernard R. Wolfe & Associatesi asepresident Anne-Marie Laboe. „Nad ei vali viimaseid moeröögatusi või järgi populaarseid soovitusi.“

On arusaadav, et alati pole lihtne rahaga seotud emotsioone kõrvale jätta. Selle tõttu on tähtis luua ka süsteeme, mis aitavad vältida ebaratsionaalseid otsuseid. Enne suure otsuse tegemist võiks võtta näiteks 24tunnise või isegi 7päevase mõtlemisaja. Lisaks võib kehtestada reeglistiku, mille järgi saab aru, kas uus investeering on turvaline või mitte. Olgu selleks näiteks hinna ja kasumi suhte või dividenditootluse järgimine.

Nad ei pane kõiki mune ühte korvi

„Kõrge jõukusega kliendid saavad aru, et nad peavad oma investeeringuid hajutama. Nad teavad, kuidas erinevad varad nende portfellis töötavad,“ ütles Laboe.

Selle asemel, et panustada ühte ettevõttesse või säästa ühe kinnisvaraprojekti jaoks, panustavad rikkad erinevatele varadele. Seejärel vaadatakse neid holistiliselt, suurema portfelli osana.

„Kui portfell on õigesti disainitud, siis on alati nii, et osadel investeeringutel läheb paremini ja osadel kehvemini. See minimeerib riske,“ ütles Laboe. „Üldise tootluse osas peaks olema realistlik ja aru saama, et sa keskendud ikkagi pikale perioodile.“

Nad julgevad küsida abi

Finantsiliselt edukad inimesed ei tee ülepeakaela otsuseid. Teisisõnu – kui nad midagi ei tea, siis nad otsivad ekspertidelt abi. Laboe ütleb, et abi peaks tulema usaldusväärselt nõustajalt, kelle tööks ongi finantsplaanide tegemine ning keerukate probleemidega tegelemine – olgu selleks maksud või dokumentide vormistamine.

Alati ei pea nõustamise eest aga maksma. Kui oled sattunud hädasse, siis otsi mõni sõber, kes teemaga tegeleb. Kindlasti peaks tal olema ka korralik kogemustepagas.