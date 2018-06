Ikea murdis viimaks Indiasse ja ootab kasumiplahvatust

Ainult tellijale

Kui India kohalikud regulatsioonid on Ikeal takistanud äri ajamast pea kolm aastakümmet, siis viimaks ometi sai ettevõte tegevusloa ning loodab teenida suurt kasumit.

Juba mõne nädala pärast peaks Indias avatama esimene Ikea kauplus. 400 000 ruutmeetrit suur pood on juba eos mõeldud selleks, et sinna leiavad tee miljonid indialased. Poe juhtkond loodab, et aastane külastajate arv jääb 7 miljoni inimese juurde. Poe juht John Achillea ütles CNN-ile, et rahvamasside turvaliseks tervitamiseks on poel tavapärasest suuremad uksed.

Valitsus takistas

Rootsi mööbligigant on otsinud oma teed Indiasse tegelikult juba kolm aastakümmet. Iga kord põrkuti aga ühe ja sama asja vastu – riigis on karmid seadused seoses välisinvesteeringutega. Aastal 2016 otsustas India valitsus aga asja välisinvestorite jaoks veidi leebemaks muuta ning see on sillutanud Ikeale tee jõuda suuremate müüginumbriteni. Praeguse seisuga plaanib Ikea avada aastaks 2025 Indias 25 kauplust.

Achillea ütles, et Ikea jaoks on Indiasse sisenemine väga põnev – ettevõttel puudub sisuliselt igasugune kogemus, kuidas indialased ostavad või mis neile meeldib. Sealjuures on Ikea töötajad paar viimast aastat püüdnud kaardistada indialaste ostueelistusi.

Lisaks sellele, missugust mööblitükki indialased oma elamises näha tahaksid, on väga oluline ka see, et tegu on väga hinnatundliku turuga. Indias jääb aastane keskmine sissetulek 2000 dollari ehk umbes 1730 euro juurde. Seetõttu saab India esimeses Ikeas olema hulgaliselt kaupu, mis maksavad umbes 4 eurot ja palju on ka neid vidinaid, mille hind jääb alla 1 euro.

Achillea ütles, et India on Ikea jaoks ilmselt kõige keerulisem turg üldse. “Alguses ilmselt mõeldakse, et meil on nii suur pood ning see tundub luksuslik. Õige pea aga saadakse aru, et igaüks võib sealt midagi leida,” prognoosib ta.

Jääb traditsiooniliseks

India Ikea on planeerinud jääda truuks ka oma traditsioonidele. Nii avatakse hiiglaslikus poes ka söögikoht, kus on menüüs, tõsi küll, pigem India-pärased toidud. Kuigi Ikea plaanib ka Indias pakkuda legendaarseid lihapalle, tehakse neist siiski taimetoitlastele sobilik versioon, kuna paljud kohalikud ei söö usulistel põhjustel liha.

Samuti loodab Ikea, et suudab läbi lüüa kohalikus veebikaubamajade võidujooksus. Ja on ka põhjust: Morgan Stanley prognooside kohaselt on India veebikaubamajade äri aastaks 2026 väärt suisa 200 miljardit dollarit.