Euroopa börsid miinuses

Euroopa börsid alustasid uut nädalat miinuses, põhjuseks endiselt kaubandussõja hirm, vahendab MarketWatch.

USA president Donald Trump teatas eile, et USA kaubandusministeerium on ette valmistamas juba uusi kaubanduskeelde, sedapuhku plaanitakse keelata vähemalt 25% suuruse hiinlaste osalusega ettevõtetel osta USA ettevõtteid, mis on seotud tööstuslikult olulise tehnoloogiaga. See tähendab, et paljud Hiina tehnoloogiaettevõtted ei saa USA ettevõtetesse investeerida.

Stoxx Europa 600 indeks alustas päeva 1% miinuses ja on praegu langust veidi süvendanud. Indeks tõusis eelmisel reedel küll 1,1% võrra, ent jäi nädala kokkuvõttes siiski 1,1% miinusesse.

Saksamaa DAX 30 indeks kukkus 1,3% ning on praegu juba 1,4% miinuses. Prantsusmaa börsiindeks CAC 40 on 0,85% miinuses. Suurbritannia FTSE 100 on 1,29% punases, 7612 punktil.

City Indexi analüütik Ken Odeluga ütles, et turgudel on näha võrdlemisi pessimistlikku meelestatust. “Kardetakse, et äge kaubandussõda USA ja Hiina vahel on vältimatu,” lisas ta.