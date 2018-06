Türgi valimistulemused kergitasid liiri

Türgi liir tugevnes dollari suhtes märkimisväärselt, kuna Türgi presidendivalimised võitis juba esimeses voorus Recep Tayyip Erdogan.

Kuigi Türgi valimiskomisjon kinnitab lõplikud tulemused alles reedel, on Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu teatanud, et kui loetud oli 99% häältest, sai Erdogan 52,5% häältest. Teisel kohal oli Vabariikliku Rahvapartei esindaja Muharrem Ince 30,7% suuruse häältesaagiga, kolmas aga 8,4% Selahattin Demirtas kurdimeelsest Rahvademokraatlikust Parteist. Neljanda tulemuse sai on 7,3% häältega Meral Aksener rahvuslikust Iyi parteist, viies oli Temel Karamollaoglu on 0,9% ja kuues Dogu Perincek 0,2% häältega.

Valimas käis 86,7% valimisõiguslikest kodanikest.

Lisaks presidendivalimiste võidule sai Erdogani partei ka parlamendis enamuse. Tema erakond Õigluse ja Arengu Partei sai 42,5% häältest. Teine on 22,7% häältega Vabariiklik Rahvapartei, kolmas 11,6% kurdimeelne Rahvademokraatlik Partei, neljas 11,1% suuruse häältesaagiga võimuerakonna liitlane Rahvusliku Liikumise Partei ja viies 10% häältega Iyi partei.

Türgi liir reageeris valimistulemustele tugeva tõusuga. Liir edenes dollari ja euro suhtes pärast valimistulemuste väljakuulutamist 1,1% jagu.

"Minevikus on üldiselt olnud nii, et Türgi liir tugevneb tulemuste peale, mida võib pidada poliitilise stabiilsuse suurenemiseks," kommenteerisid Goldman Sachsi analüütikud, vahendab Wall Street Journal.

Teisalt on investorid Goldmani sõnul kahtlevad, kuna Erdogani valimislubadused ei paista olevat teostatavad: president promob madalamaid intressimäärasid ning andis märku, et ta tahab riigi rahapoliitikas ise rohkem kaasa rääkida. See on toonud kaasa olukorra, kus Türgi rahapoliitikas paistab mõnetine peataolek ning segadus.

Erdogan on öelnud, et kõrged intressimäärad on "kõige kurja juur". Investorid ütlevad aga, et madalad intressimäärad ei aita kaasa sellele, et riigi keskpank saaks toetada oma valuutat ning vähendada inflatsioonisurvet.

Viimase 10 aasta jooksul on Türgi liir nõrgenenud dollari suhtes suisa kolmandiku.