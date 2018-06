USA börs avanes punases

USA börs avanes sarnaselt Euroopa aktsiaturgudega miinuspoolel, Dowsse kuuluvast 30 ettevõttest on suisa 26 punases.

Sarnaselt Euroopa turgudega on ka siin põhjuseks jätkuvad kaubanduspinged USA ja Hiina vahel. USA kaubandusministeerium on ette valmistamas uusi kaubanduskeelde, sedapuhku plaanitakse keelata vähemalt 25% suuruse hiinlaste osalusega ettevõtetel osta USA ettevõtteid, mis on seotud "tööstuslikult olulise tehnoloogiaga". See tähendab, et paljud Hiina ettevõtted ei saa USA firmadesse investeerida.

Dow Jones on praegu 0,8% miinuses, suurimad kukkujad on Intel ning Boeing.

S&P 500 indeks on kukkunud 0,74% ning tehnoloogiaindeksi Nasdaq Composite kukkumine on ületanud juba protsendi piiri ning liigub 1,16% juures. Viimases on suurimad kukkujad FANG-i aktsiad ehk Facebook, Amazon, Netflix ja Google’i emafirma Alphabet.