Aasia turud langevad samuti

Aasia aktsiaturud jätkasid teisipäeval langust, sest kaubanduspinged on teravnenud, vahendab MarketWatch.

Kõige enam on langenud Hiina Shanghai Composite – kokku 0,8 protsenti, 2839 punktini. Vahepeal oli indeks ka 2 protsendiga miinuses. Hongkongi Hang Seng indeks odavnes 0,4 protsenti.

Eile toimus ka USA aktsiaturul korralik langus. Nimelt selgus, et Valge Maja pooldab Hiina investeeringute edasist piiramist. Eelkõige kehtib see tehnoloogiafirmade kohta.

Pärast seda, kui Aasia turud esmaspäeval suleti, teatas Wall Street Journal, et Hiina president Xi Jinping tahab hakata kasutama USA vastu täiendavaid vastumeetmeid.

Taiwani Taiex indeks odavnes 0,4 protsenti, Korea Kospi kaotas 0,2 protsenti ja Jaapani Nikkei odavnes 0,1 protsenti. Tänane langus tähendab, et hiinlaste Shanghai Composite indeks on jõudnud karuturule – jaanuarikuu tippudest on see langenud 20 protsenti.

„Xi agressiivne retoorika tähendab, et Trump ei saa järele anda. Vastasel juhul tundub ta nõrk. Tema taktika on peaaegu alati panuseid tõsta,“ ütles Rabobanki strateeg Michael Every.