Kulla hinnagraafikul surmarist

Kullagraafikul on moodustunud muster, mis tehnilise analüüsi ekspertide sõnul on kurjakuulutav, vahendab MarketWatch.

Täna on kulla hind langenud 0,7 protsenti, 1259 dollarini untsist, mis on selle aasta madalaim tase. Juunis on kollane metall odavnenud juba üle 3 protsendi.

Praegune hinnalangus on tekitanud olukorra, kus 50 päeva libisev keskmine hind on langenud 200 päeva libisevast keskmisest madalamale, selgub FactSeti andmetest. Näitajad on praegu vastavalt 1306,26 ja 1307,2 dollarit.

See tähendab, et graafikul joonistub välja tehniline muster, mida nimetatakse surmaristiks. Tehnilise analüüsi eksperdid ütlevad, et sellisel juhul kipub lühiajaline langustrend muutuma pikaajaliseks langustrendiks.

Viimati tabas kulda surmaristi muster 2016. aasta novembris. Toona pikaajalist langustrendi aga ei tulnud ning hinnad hakkasid juba kuu aja pärast kiiresti taastuma.