Saudid pumpavad juulis rekordiliselt naftat

Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco plaanib viia oma tootmismahud juulis rekordilise 10,8 miljoni barrelini päevas, kirjutab Bloomberg.

Kavandatav maht on kooskõlas Saudi Araabia energeetikaministri Khalid Al-Falihi väljaütlemistega nädala eest Viinis toimunud OPECi ja selle liitlaste kohtumisel - ministri tollaste sõnade kohaselt on organisatsiooni liikmed ja partnerid valmis tegema kõike, et turgu tasakaalus hoida ja kliente toetada. Kindlaid numbreid kohtumisel ei avaldatud, ent lubati "pigem 1 miljoni kui 600 tuhande barreli" suurust päevase tootmise tõusu.